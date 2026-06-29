Nikkei 225-Titel GS Yuasa-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich GS Yuasa-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich GS Yuasa-Aktionäre über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel GS Yuasa am 26.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 90,00 JPY je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 20,00 Prozent. 8,54 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 13,43 Prozent zugenommen.

GS Yuasa- Ausschüttungsrendite im Blick

Via TSE beendete die GS Yuasa-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 6 766,00 JPY. Heute wird der GS Yuasa-Titel Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem GS Yuasa-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Der GS Yuasa-Anteilsschein verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 1,71 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,15 Prozent.

Gegenüberstellung von GS Yuasa-Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der GS Yuasa-Kurs via TSE 139,76 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 140,16 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

GS Yuasa- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 102,60 JPY voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Rückgang auf 1,52 Prozent bedeuten.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie GS Yuasa

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens GS Yuasa beläuft sich aktuell auf 678,608 Mrd. JPY. GS Yuasa verfügt über ein KGV von aktuell 12,64. 2026 setzte GS Yuasa 608,995 Mrd. JPY um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 417,33 JPY.

Redaktion finanzen.at