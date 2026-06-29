Nikkei 225-Titel Haseko-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Haseko-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Haseko am 26.06.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 95,00 JPY vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 11,76 Prozent an. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Haseko beträgt 24,71 Mrd. JPY. Damit wurde die Haseko-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,72 Prozent aufgestockt.

Haseko-Stockdividendenrendite

Letztlich notierte das Haseko-Papier am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 2 852,50 JPY. Heute wird die Haseko-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Haseko-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Haseko-Papiers 3,29 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 4,33 Prozent.

Reale Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Haseko via TSE 31,85 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 32,00 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Haseko

Für das Jahr 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 101,13 JPY. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 3,55 Prozent bedeuten.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie Haseko

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Haseko steht aktuell bei 754,730 Mrd. JPY. Dividenden-Aktie Haseko verfügt über ein KGV von aktuell 14,11. 2026 setzte Haseko 1,273 Bio. JPY um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 204,54 JPY.

Redaktion finanzen.at