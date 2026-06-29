Nikkei 225-Titel JGC-Aktie: Über diese Dividende können sich JGC-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich JGC-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier JGC am 26.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 52,00 JPY je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 30,00 Prozent. Somit schüttet JGC insgesamt 9,64 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung von JGC hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 0,362 Prozent reduziert.

JGC-Dividenden-Rendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss die JGC-Aktie via TSE bei einem Wert von 2 542,00 JPY. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von JGC, demnach wird der JGC-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem JGC-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Der JGC-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 2,29 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 3,40 Prozent.

JGC-Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von JGC via TSE 36,15 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 36,60 Prozent mehr zugenommen als der JGC-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel JGC

Für das Jahr 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 51,50 JPY. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,03 Prozent sinken.

Grunddaten von JGC

JGC ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 614,648 Mrd. JPY. JGC weist aktuell ein KGV von 13,13 auf. Im Jahr 2026 erzielte JGC einen Umsatz von 745,280 Mrd.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 173,06 JPY.

Redaktion finanzen.at