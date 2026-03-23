Kyowa Hakko Kogyo Aktie
WKN: 858523 / ISIN: JP3256000005
|Dividenden-Ausschüttung
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23.03.2026 07:02:22
Nikkei 225-Titel Kyowa Hakko Kogyo-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kyowa Hakko Kogyo-Aktionäre freuen
Wie im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Kyowa Hakko Kogyo am 19.03.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 62,00 JPY für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,90 Prozent. 30,88 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung von Kyowa Hakko Kogyo hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 0,042 Prozent reduziert.
Kyowa Hakko Kogyo- Dividendenrenditeanpassung
Am Tag der Hauptversammlung ging die Kyowa Hakko Kogyo-Aktie via TSE bei einem Wert von 2 348,00 JPY aus dem Geschäft. Heute wird der Kyowa Hakko Kogyo-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Die Auszahlung der Dividende an die Kyowa Hakko Kogyo-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 2,45 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 2,44 Prozent betrug.
Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung
Innerhalb von 5 Jahren ist der Kurs von Kyowa Hakko Kogyo via TSE um 25,34 Prozent gefallen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -25,01 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Kyowa Hakko Kogyo-Kurs.
Dividendenerwartung von Kyowa Hakko Kogyo
Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 67,82 JPY. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 2,89 Prozent bedeuten.
Schlüsseldaten von Kyowa Hakko Kogyo
Kyowa Hakko Kogyo ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 1,230 Bio. JPY. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Kyowa Hakko Kogyo beläuft sich aktuell auf 19,73. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Kyowa Hakko Kogyo einen Umsatz von 496,826 Mrd.JPY sowie ein EPS von 128,07 JPY.
Redaktion finanzen.at
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