Nikkei 225-Titel Mitsui Fudosan-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Mitsui Fudosan-Anleger freuen

Mitsui Fudosan-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Mitsui Fudosan-Ausschüttung aus.

Für das Jahr 2024 wurde im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Mitsui Fudosan am 27.06.2024 eine Dividende in Höhe von 28,00 JPY beschlossen. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 35,46 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von Mitsui Fudosan beläuft sich auf 62,55 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,51 Prozent an.

Dividendenrendite im Fokus

Via TSE beendete die Mitsui Fudosan-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 1 453,50 JPY. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Mitsui Fudosan, demnach wird das Mitsui Fudosan-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Mitsui Fudosan-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Mitsui Fudosan-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die Mitsui Fudosan-Aktie verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 1,70 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,50 Prozent.

Reale Rendite vs. Mitsui Fudosan-Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Mitsui Fudosan via TSE 64,30 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 65,01 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Mitsui Fudosan

Für 2025 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 30,00 JPY. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,06 Prozent hinzugewinnen.

Mitsui Fudosan-Schlüsseldaten

Die Dividenden-Aktie Mitsui Fudosan gehört dem Nikkei 225 an und ist an der Börse aktuell 4,117 Bio. JPY wert. Das KGV von Mitsui Fudosan beträgt aktuell 20,55. 2024 setzte Mitsui Fudosan 2,383 Bio. JPY um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 80,19 JPY.

Redaktion finanzen.at