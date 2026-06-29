Nippon Kayaku Aktie

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WKN: 858047 / ISIN: JP3694400007

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Aktie mit Dividende 29.06.2026 07:02:59

Nikkei 225-Titel Nippon Kayaku-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nippon Kayaku-Aktionäre freuen

Nikkei 225-Titel Nippon Kayaku-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nippon Kayaku-Aktionäre freuen

Nippon Kayaku-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Nippon Kayaku-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Nippon Kayaku am 25.06.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 66,00 JPY vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 10,00 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Nippon Kayaku beträgt 10,56 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 42,79 Prozent gestiegen.

Dividendenrendite im Blick

Das Nippon Kayaku-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via TSE bei 2 057,50 JPY. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Nippon Kayaku wird das Nippon Kayaku-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Nippon Kayaku-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2026 verzeichnet der Nippon Kayaku-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3,76 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 4,25 Prozent.

Vergleich von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Nippon Kayaku via TSE 66,33 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 67,26 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Nippon Kayaku

Demzufolge würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen konstant bleiben. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verkleinerung auf 3,25 Prozent bedeuten.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Nippon Kayaku

Nippon Kayaku ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 278,306 Mrd. JPY. Dividenden-Aktie Nippon Kayaku weist aktuell ein KGV von 10,89 auf. Der Umsatz von Nippon Kayaku belief sich in 2026 auf 241,851 Mrd. JPY. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 161,18 JPY.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com

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