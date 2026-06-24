Nikkei 225-Titel Nomura-Aktie: Nomura reduziert Dividende

Im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Nomura am 23.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 51,00 JPY je Aktie vereinbart. Die Dividende von Nomura hat sich somit im Vorjahresvergleich um 10,53 Prozent verringert. Nomura zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 179,74 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 59,71 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Letztlich notierte das Nomura-Papier am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 1 401,00 JPY. Das Nomura-Papier wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Nomura-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Das Nomura-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 4,24 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 6,28 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Nomura via TSE 55,91 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 56,38 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Nomura

Für das Jahr 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 52,70 JPY. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,76 Prozent abnehmen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Nomura

Nomura ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 4,161 Bio. JPY. Das Nomura-KGV beläuft sich aktuell auf 10,11. Der Umsatz von Nomura betrug in 2026 4,758 Bio. JPY. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 118,99 JPY.

Redaktion finanzen.at