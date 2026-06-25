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WKN: 858980 / ISIN: JP3172100004

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Okuma-Top-Dividende 25.06.2026 07:02:36

Nikkei 225-Titel Okuma-Aktie: So hoch ist die Dividendenausschüttung von Okuma

Nikkei 225-Titel Okuma-Aktie: So hoch ist die Dividendenausschüttung von Okuma

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Okuma-Dividendenzahlung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Okuma am 24.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 100,00 JPY je Aktie beschlossen. Die Dividende verharrt damit gemäß der Dividendenhistorie auf dem Vorjahreswert. Okuma zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 6,05 Mrd. JPY. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der Okuma- Gesamtausschüttung um 0,264 Prozent gleich.

Okuma- Dividendenrendite im Blick

Zum TSE-Schluss notierte der Okuma-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 4 475,00 JPY. Der Okuma-Anteilsschein wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Okuma-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger ausgezahlt. Die Okuma-Aktie verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 2,85 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 2,93 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Okuma-Kurs via TSE 21,13 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 21,36 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Okuma

Für 2027 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 103,26 JPY aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,31 Prozent sinken.

Okuma-Grunddaten

Die Dividenden-Aktie Okuma gehört dem Nikkei 225 an und ist an der Börse aktuell 263,201 Mrd. JPY wert. Okuma weist aktuell ein KGV von 16,87 auf. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Okuma auf 235,888 Mrd.JPY, der Gewinn je Aktie machte 208,03 JPY aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Brian A. Jackson / Shutterstock.com

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