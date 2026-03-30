Nikkei 225-Titel Otsuka-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Otsuka-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Otsuka am 27.03.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 140,00 JPY je Aktie vereinbart. Das sind 16,67 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtausschüttung von Otsuka beläuft sich auf 70,98 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 6,31 Prozent.

Veränderung der Otsuka-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Otsuka-Papier via TSE bei einem Wert von 11 400,00 JPY aus dem Geschäft. Heute wird der Otsuka-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Otsuka-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Otsuka-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1,58 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,40 Prozent.

Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Otsuka via TSE 47,04 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 47,06 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Otsuka-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 142,73 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,25 Prozent zurückgehen.

Wichtigste Eckdaten der Otsuka-Aktie

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Otsuka beträgt aktuell 6,012 Bio. JPY. Otsuka verfügt über ein KGV von aktuell 12,95. 2025 setzte Otsuka 2,469 Bio. JPY um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 685,06 JPY.

Redaktion finanzen.at