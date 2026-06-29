Nikkei 225-Titel Shin-Etsu Chemical-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht Shin-Etsu Chemical für Aktionäre vor

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Shin-Etsu Chemical-Anteilseigner über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Shin-Etsu Chemical am 26.06.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 106,00 JPY vereinbart. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung. Somit schüttet Shin-Etsu Chemical insgesamt 203,16 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Damit wurde die Shin-Etsu Chemical-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,763 Prozent dezimiert.

Veränderung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Shin-Etsu Chemical-Papier via TSE bei einem Wert von 6 835,00 JPY aus dem Geschäft. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Shin-Etsu Chemical wird der Shin-Etsu Chemical-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Dividendenausschüttung an die Shin-Etsu Chemical-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 verzeichnet die Shin-Etsu Chemical-Aktie eine Dividendenrendite von 1,69 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,50 Prozent.

Shin-Etsu Chemical-Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Shin-Etsu Chemical-Aktienkurs via TSE 42,78 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 42,90 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Shin-Etsu Chemical-Dividendenausblick

Für 2027 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 118,63 JPY. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,74 Prozent anziehen.

Basisinformationen zu Shin-Etsu Chemical

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Shin-Etsu Chemical steht aktuell bei 12,688 Bio. JPY. Dividenden-Aktie Shin-Etsu Chemical verfügt über ein KGV von aktuell 24,77. 2026 setzte Shin-Etsu Chemical 2,574 Bio. JPY um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 252,69 JPY.

Redaktion finanzen.at