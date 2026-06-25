Nikkei 225-Titel Shionogi-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Shionogi-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Shionogi am 24.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 71,00 JPY je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 15,77 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Shionogi beziffert sich auf 56,18 Mrd. JPY. Damit wurde die Shionogi-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 15,35 Prozent erhöht.

Shionogi-Aktien-Dividendenrendite

Letztlich notierte der Shionogi-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 2 820,50 JPY. Heute wird das Shionogi-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Shionogi-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Der Shionogi-Titel verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 2,05 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,73 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von Shionogi via TSE 48,29 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 48,85 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Shionogi- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2030 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 86,75 JPY aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,66 Prozent ansteigen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Shionogi

Shionogi ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 2,402 Bio. JPY. Das Shionogi-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 14,39. 2026 setzte Shionogi 499,677 Mrd. JPY um und erwirtschaftete ein EPS von 241,11 JPY.

Redaktion finanzen.at