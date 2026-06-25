Nikkei 225-Titel SoftBank-Aktie: Diese Dividende entfällt auf SoftBank-Anteilseigner

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier SoftBank am 24.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 11,00 JPY je Aktie beschlossen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Alles in allem zahlt SoftBank 62,91 Mrd. JPY an Aktionäre. So dezimierte sich die SoftBank- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 1,74 Prozent.

SoftBank- Ausschüttungsrendite im Fokus

Das SoftBank-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 6 597,00 JPY aus dem TSE-Handel. Heute wird der SoftBank-Titel Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem SoftBank-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die SoftBank-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 weist der SoftBank-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 0,31 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 0,59 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Kurs von SoftBank via TSE 232,72 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 232,87 Prozent stärker zugelegt als der SoftBank-Kurs.

Dividendenaussichten von SoftBank

Dementsprechend würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen auf demselben Stand bleiben. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Rückgang auf 0,17 Prozent bedeuten.

Hauptdaten von SoftBank

SoftBank ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 37,164 Bio. JPY. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SoftBank beträgt aktuell 4,07. 2026 setzte SoftBank 7,799 Bio. JPY um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 873,51 JPY.

Redaktion finanzen.at