Tokyo Gas Aktie
WKN: 855664 / ISIN: JP3573000001
|Dividende
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29.06.2026 07:02:59
Nikkei 225-Titel Tokyo Gas-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tokyo Gas-Anleger freuen
Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Tokyo Gas am 26.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 110,00 JPY je Aktie vereinbart. Damit wurde die Tokyo Gas-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 37,50 Prozent aufgebessert. Somit vergütet Tokyo Gas die Aktionäre insgesamt mit 33,89 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 18,77 Prozent.
Tokyo Gas-Aktie mit Dividendenrendite
Schlussendlich notierte die Tokyo Gas-Aktie am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 6 111,00 JPY. Heute wird die Tokyo Gas-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Tokyo Gas-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Der Tokyo Gas-Titel verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 1,48 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,68 Prozent.
Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite
Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Tokyo Gas via TSE 27,53 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 27,56 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Tokyo Gas
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 120,00 JPY aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,96 Prozent steigen.
Basisinformationen zu Dividenden-Titel Tokyo Gas
Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Tokyo Gas beläuft sich aktuell auf 2,037 Bio. JPY. Tokyo Gas verfügt über ein KGV von aktuell 11,33. 2026 setzte Tokyo Gas 2,835 Bio. JPY um und erwirtschaftete ein EPS von 654,76 JPY.
Redaktion finanzen.at
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