Nikkei 225-Titel TOKYU-Aktie: Über diese Dividende können sich TOKYU-Anleger freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier TOKYU am 26.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2026 30,00 JPY. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 25,00 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von TOKYU beläuft sich auf 15,57 Mrd. JPY. Damit wurde die TOKYU-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 23,51 Prozent erhöht.

Entwicklung der Dividendenrendite

Via TSE beendete der TOKYU-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 1 673,00 JPY. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von TOKYU wird der TOKYU-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Auszahlung der Dividende an die TOKYU-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Das TOKYU-Papier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 1,61 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,42 Prozent betrug.

TOKYU-Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren verringerte sich der Aktienkurs von TOKYU via TSE um 4,13 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -3,90 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

TOKYU- Dividendenprognose

Für das Jahr 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 32,33 JPY. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,93 Prozent zulegen.

TOKYU-Eckdaten

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens TOKYU beträgt aktuell 953,312 Mrd. JPY. Das KGV von TOKYU beträgt aktuell 12,23. Der Umsatz von TOKYU belief sich in 2026 auf 1,086 Bio. JPY. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 152,25 JPY.

Redaktion finanzen.at