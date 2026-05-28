Nikkei 225-Titel Yaskawa Electric-Aktie: So viel Dividende zahlt Yaskawa Electric an Anteilseigner aus

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Yaskawa Electric am 27.05.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 68,00 JPY beschlossen. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Somit zahlt Yaskawa Electric insgesamt 17,67 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,23 Prozent zugenommen.

Aktie mit Dividendenrendite

Das Yaskawa Electric-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 7 107,00 JPY aus dem TSE-Handel. Heute wird das Yaskawa Electric-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Yaskawa Electric-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Yaskawa Electric-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Yaskawa Electric weist für 2026 eine Dividendenrendite von 1,23 Prozent auf. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 1,69 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Yaskawa Electric-Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Yaskawa Electric-Kurs via TSE 109,46 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 109,50 Prozent besser entwickelt als der Yaskawa Electric-Kurs.

Dividendenerwartung von Yaskawa Electric

Für 2027 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 75,02 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,06 Prozent sinken.

Kerndaten von Yaskawa Electric

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Yaskawa Electric beträgt aktuell 1,887 Bio. JPY. Yaskawa Electric verfügt über ein KGV von aktuell 40,59. Der Umsatz von Yaskawa Electric betrug in 2026 542,122 Mrd. JPY. Das EPS belief sich derweil auf 135,88 JPY.

Redaktion finanzen.at