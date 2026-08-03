Advantest Aktie
WKN: 868805 / ISIN: JP3122400009
|Aktie mit Dividende
|
03.08.2026 07:02:21
Nikkei 225-Wert Advantest-Aktie: Über diese Dividende können sich Advantest-Anleger freuen
Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Advantest am 31.07.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 59,00 JPY je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 51,28 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Advantest beträgt 35,75 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 30,87 Prozent gestiegen.
Ausschüttungsrendite im Blick
Am Tag der Hauptversammlung ging die Advantest-Aktie via TSE bei einem Wert von 32 500,00 JPY aus dem Geschäft. Am 03.08.2026 wird das Advantest-Papier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Advantest-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Advantest-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Advantest-Anteilsscheins 0,29 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 0,60 Prozent.
Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite
Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Advantest via TSE 588,38 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 588,41 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Advantest
Für 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 104,72 JPY. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,32 Prozent hinzugewinnen.
Advantest-Fundamentaldaten
Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Advantest steht aktuell bei 23,317 Bio. JPY. Advantest weist aktuell ein KGV von 39,46 auf. Der Umsatz von Advantest betrug in 2026 1,129 Bio. JPY. Das EPS belief sich derweil auf 515,15 JPY.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Advantest Corp.
|
30.07.26
|Advantest-Aktie zündet an der Börse: KI-Nachfrage sorgt für Gewinnsprung beim NVIDIA-Zulieferer (finanzen.at)
|
28.07.26
|Ausblick: Advantest stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
17.07.26
|Aktien von SoftBank, Advantest und Tokyo Electron unter Druck: Neue KI-Verkaufswelle rollt durch Asien (finanzen.at)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Advantest zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.05.26