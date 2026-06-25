IHI Aktie

IHI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854347 / ISIN: JP3134800006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Top-Dividendenzahlung 25.06.2026 07:02:36

Nikkei 225-Wert IHI-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet IHI Anlegern eine Freude

Nikkei 225-Wert IHI-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet IHI Anlegern eine Freude

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten IHI-Anteilseigner.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel IHI am 24.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 20,00 JPY je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 16,69 Prozent gestiegen. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von IHI beträgt 21,23 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 40,07 Prozent.

IHI- Dividendenrendite im Blick

Letztlich notierte der IHI-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 2 782,50 JPY. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die IHI-Aktie. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der IHI-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Zahlung der Dividende an die IHI-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die IHI-Aktie verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 0,64 Prozent. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,16 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von IHI via TSE 28,23 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 28,26 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel IHI

Für 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 26,08 JPY. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,94 Prozent zulegen.

Kerndaten von Dividenden-Titel IHI

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens IHI beläuft sich aktuell auf 2,885 Bio. JPY. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von IHI beträgt aktuell 20,66. Im Jahr 2026 erzielte IHI einen Umsatz von 1,643 Bio.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 151,88 JPY.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com,gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu IHI Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu IHI Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IHI Corp 14,27 -4,56% IHI Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen