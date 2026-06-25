Nikkei 225-Wert IHI-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet IHI Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel IHI am 24.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 20,00 JPY je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 16,69 Prozent gestiegen. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von IHI beträgt 21,23 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 40,07 Prozent.

IHI- Dividendenrendite im Blick

Letztlich notierte der IHI-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 2 782,50 JPY. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die IHI-Aktie. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der IHI-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Zahlung der Dividende an die IHI-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die IHI-Aktie verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 0,64 Prozent. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,16 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von IHI via TSE 28,23 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 28,26 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel IHI

Für 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 26,08 JPY. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,94 Prozent zulegen.

Kerndaten von Dividenden-Titel IHI

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens IHI beläuft sich aktuell auf 2,885 Bio. JPY. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von IHI beträgt aktuell 20,66. Im Jahr 2026 erzielte IHI einen Umsatz von 1,643 Bio.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 151,88 JPY.

Redaktion finanzen.at