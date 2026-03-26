Nikkei 225-Wert Japan Tobacco-Aktie: Über diese Dividende können sich Japan Tobacco-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Japan Tobacco am 25.03.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 234,00 JPY je Aktie vereinbart. Damit wurde die Japan Tobacco-Dividende im Vorjahresvergleich um 20,62 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Japan Tobacco umfasst 356,85 Mrd. JPY. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,06 Prozent zugenommen.

Japan Tobacco- Dividendenrenditeanpassung

Zum TSE-Schluss ging das Japan Tobacco-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 5 950,00 JPY aus dem Handel. Das Japan Tobacco-Wertpapier wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Japan Tobacco-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Japan Tobacco-Titel eine Dividendenrendite von 4,15 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 4,75 Prozent.

Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Japan Tobacco-Kurs via TSE 179,93 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 181,22 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Japan Tobacco

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 253,50 JPY. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,26 Prozent anziehen.

Japan Tobacco-Basisdaten

Japan Tobacco ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 10,332 Bio. JPY. Das KGV von Japan Tobacco beläuft sich aktuell auf 19,63. Der Umsatz von Japan Tobacco betrug in 2025 3,468 Bio. JPY. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 287,36 JPY.

Redaktion finanzen.at