Nikkei 225-Wert Keio-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Keio-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Keio-Anteilseigner über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Keio am 25.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 22,00 JPY je Aktie vereinbart. Damit wurde die Keio-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 10,00 Prozent aufgestockt. Die Gesamtausschüttung von Keio umfasst 12,41 Mrd. JPY. Damit wurde die Keio-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 27,13 Prozent erhöht.

Keio-Qualitätsdividendenrendite

Der Keio-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 736,30 JPY aus dem TSE-Handel. Heute wird der Keio-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf das Keio-Papier auswirken. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Keio-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 verzeichnet das Keio-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,85 Prozent. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 2,63 betrug Prozent.

Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren sank der Aktienkurs von Keio via TSE um 20,98 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -20,26 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Keio- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 22,20 JPY aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,02 Prozent steigen.

Grunddaten von Dividenden-Titel Keio

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Keio steht aktuell bei 411,626 Mrd. JPY. Keio verfügt über ein KGV von aktuell 10,57. Der Umsatz von Keio betrug in 2026 496,939 Mrd. JPY. Das EPS belief sich derweil auf 73,00 JPY.

Redaktion finanzen.at