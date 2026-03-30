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Kirin Holdings Aktie

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WKN: 853682 / ISIN: JP3258000003

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Dividende im Fokus 30.03.2026 07:02:23

Nikkei 225-Wert Kirin-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Kirin Anlegern eine Freude

Nikkei 225-Wert Kirin-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Kirin Anlegern eine Freude

Kirin-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Kirin-Dividendenauszahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Kirin am 27.03.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 74,00 JPY je Aktie vereinbart. Damit wurde die Kirin-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,23 Prozent aufgebessert. Die gesamte Dividendenausschüttung von Kirin beläuft sich auf 58,73 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 0,710 Prozent gestiegen.

Kirin- Ausschüttungsrendite im Fokus

Zum TSE-Schluss notierte der Kirin-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 2 508,50 JPY. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Kirin wird der Kirin-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Die Auszahlung der Dividende an die Kirin-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Kirin weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,15 Prozent auf. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,47 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Kirin-Kurs via TSE 14,70 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 15,48 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Kirin

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 79,50 JPY. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 3,17 Prozent hinzugewinnen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Kirin

Kirin ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 2,029 Bio. JPY. Kirin besitzt aktuell ein KGV von 12,89. Im Jahr 2025 erzielte Kirin einen Umsatz von 2,433 Bio.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 182,13 JPY.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

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