Nikkei 225-Wert Kobe Steel-Aktie: Kobe Steel-Dividende gekürzt

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Kobe Steel-Aktionäre über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Kobe Steel am 23.06.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 80,00 JPY beschlossen. Somit wurde die Kobe Steel-Aktionärsvergütung verglichen mit dem Vorjahr um 20,00 Prozent verkleinert. Somit schüttet Kobe Steel insgesamt 37,47 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,34 Prozent.

Kobe Steel-Stockdividendenrendite

Letztlich notierte das Kobe Steel-Papier am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 1 891,50 JPY. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Kobe Steel, demnach wird der Kobe Steel-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf das Kobe Steel-Papier auswirken. Die Zahlung der Dividende an die Kobe Steel-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 verzeichnet die Kobe Steel-Aktie eine Dividendenrendite von 4,23 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 5,78 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kobe Steel-Aktienkurs via TSE 23,31 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 23,58 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Kobe Steel

Für 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 75,83 JPY. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,01 Prozent nachlassen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Kobe Steel

Kobe Steel ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 776,277 Mrd. JPY. Das KGV von Kobe Steel beträgt aktuell 7,95. 2026 setzte Kobe Steel 2,437 Bio. JPY um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 237,80 JPY.

Redaktion finanzen.at