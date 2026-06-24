Nikkei 225-Wert Nippon Steel Sumitomo Metal-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten Nippon Steel Sumitomo Metal-Aktionäre

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Nippon Steel Sumitomo Metal am 23.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 24,00 JPY je Aktie vereinbart. Damit wurde die Nippon Steel Sumitomo Metal-Dividende im Vorjahresvergleich um 25,00 Prozent gekürzt. 146,48 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Nippon Steel Sumitomo Metal hat somit die Gesamtausschüttung verglichen mit dem Vorjahr um 9,63 Prozent verkleinert.

Aktie mit Dividendenrendite

Die Nippon Steel Sumitomo Metal-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via TSE bei 551,00 JPY. Der Dividendenabschlag auf das Nippon Steel Sumitomo Metal-Wertpapier erfolgt am 24.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Nippon Steel Sumitomo Metal-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Die Nippon Steel Sumitomo Metal-Aktie verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 4,17 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 5,01 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Aktienkurs von Nippon Steel Sumitomo Metal via TSE um 5,76 Prozent gefallen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -3,45 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Nippon Steel Sumitomo Metal-Kurs.

Dividendenschätzung von Nippon Steel Sumitomo Metal

Dementsprechend würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen auf demselben Stand bleiben. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,36 Prozent anziehen.

Kerndaten von Dividenden-Titel Nippon Steel Sumitomo Metal

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Nippon Steel Sumitomo Metal steht aktuell bei 2,934 Bio. JPY. Das KGV von Nippon Steel Sumitomo Metal beläuft sich aktuell auf 175,42. 2026 setzte Nippon Steel Sumitomo Metal 10,063 Bio. JPY um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 3,28 JPY.

Redaktion finanzen.at