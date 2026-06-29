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WKN: 863529 / ISIN: JP3421800008

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Dividendenaktie 29.06.2026 07:02:59

Nikkei 225-Wert Secom-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Secom-Anleger freuen

Nikkei 225-Wert Secom-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Secom-Anleger freuen

Secom-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Secom-Ausschüttung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Secom am 26.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 100,00 JPY je Aktie vereinbart. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 2,56 Prozent gestiegen. Somit schüttet Secom insgesamt 41,15 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Damit wurde die Secom-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 3,66 Prozent erhöht.

Secom-Auszahlungsrendite

Das Secom-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via TSE bei 6 398,00 JPY. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Secom, demnach wird das Secom-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Secom-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Secom-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Secom-Anteilsscheins 1,66 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 1,92 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr ist der Secom-Kurs via TSE 23,44 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 23,47 Prozent besser entwickelt als der Secom-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Secom

Für 2027 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 118,00 JPY aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,84 Prozent zulegen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Secom

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Secom beläuft sich aktuell auf 2,587 Bio. JPY. Das KGV von Secom beträgt aktuell 21,86. 2026 setzte Secom 1,257 Bio. JPY um und erzielte ein EPS von 276,17 JPY.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Lotus_studio / Shutterstock.com

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