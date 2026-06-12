Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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12.06.2026 10:04:00
Nikkei ends nearly 3% higher on renewed hopes for Middle East peace
Chip-related shares led the Nikkei’s gainWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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