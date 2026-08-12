Nikken Kogaku hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nikken Kogaku präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 62,04 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,41 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,12 Prozent zurück. Hier wurden 1,32 Milliarden JPY gegenüber 1,32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at