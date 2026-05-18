18.05.2026 06:31:29

Nikken Kogaku legte Quartalsergebnis vor

Nikken Kogaku hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Nikken Kogaku hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33,16 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 50,45 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1,68 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nikken Kogaku 1,63 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 154,22 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 155,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,21 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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