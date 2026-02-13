Nikken Kogaku öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nikken Kogaku hat sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 95,33 JPY. Im Vorjahresviertel waren 74,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Nikken Kogaku im vergangenen Quartal 1,85 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nikken Kogaku 1,61 Milliarden JPY umsetzen können.

