Nikki gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nikki hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 87,08 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikki -16,130 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Nikki im vergangenen Quartal 2,33 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nikki 1,52 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at