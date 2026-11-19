Nikki Aktie
WKN: 566533 / ISIN: JP3696800006
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19.11.2026 12:46:08
Nikki Haley Sends Blunt Message to Republicans After Midterms: '2028 Can Wait,' Party Must 'Earn Back' Americans' Trust Through Results
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