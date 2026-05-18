Nikki präsentierte Quartalsergebnisse

Nikki präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 186,96 JPY. Im letzten Jahr hatte Nikki einen Gewinn von 67,47 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,66 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 511,91 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 339,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,36 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 9,27 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at