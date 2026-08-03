|
03.08.2026 06:31:29
Nikki verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nikki hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 157,20 JPY. Im letzten Jahr hatte Nikki einen Gewinn von 121,72 JPY je Aktie eingefahren.
Nikki hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!