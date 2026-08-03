Nikki verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nikki hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 157,20 JPY. Im letzten Jahr hatte Nikki einen Gewinn von 121,72 JPY je Aktie eingefahren.

Nikki hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at