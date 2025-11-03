Nikki: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nikki hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 116,15 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 234,29 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,23 Milliarden JPY – ein Plus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikki 2,22 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at