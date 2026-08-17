Nikkiso: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nikkiso hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 78,08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 40,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 63,05 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 52,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at