16.02.2026 06:31:31
Nikkiso: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Nikkiso veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 95,57 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 56,89 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Nikkiso mit einem Umsatz von insgesamt 63,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,75 Prozent gesteigert.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 206,22 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 120,15 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 215,64 Milliarden JPY – ein Plus von 1,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Nikkiso 213,38 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
