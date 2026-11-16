Nikkiso hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nikkiso hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 51,28 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 36,26 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 59,47 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nikkiso 51,96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at