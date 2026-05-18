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18.05.2026 06:31:29
Nikkiso informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nikkiso hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 48,36 JPY gegenüber 34,18 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,60 Prozent auf 55,37 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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