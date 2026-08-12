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12.08.2026 06:31:29
Nikko hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Nikko hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,590 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,54 Prozent auf 11,82 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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