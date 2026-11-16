Nikko legte Quartalsergebnis vor

Nikko lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 21,02 JPY, nach 19,63 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nikko im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,94 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at