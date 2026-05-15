Nikko mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nikko hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Nikko hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 40,21 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22,50 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 18,21 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 65,85 JPY gegenüber 52,29 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 49,37 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 49,16 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at