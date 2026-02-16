Nikko stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nikko veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,60 JPY gegenüber 6,82 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Nikko mit einem Umsatz von insgesamt 10,04 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,78 Prozent verringert.

