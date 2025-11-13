Nikko vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nikko äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 19,63 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nikko 14,18 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,82 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 12,79 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at