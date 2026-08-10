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10.08.2026 06:31:29
NIKKON gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NIKKON hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,25 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 22,33 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIKKON im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 68,51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 65,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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