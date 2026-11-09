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09.11.2026 06:31:29
NIKKON gewährte Anlegern Blick in die Bücher
NIKKON hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 75,26 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NIKKON 31,78 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 66,09 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 70,07 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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