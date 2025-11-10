NIKKON: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NIKKON hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 37,29 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,92 Prozent auf 66,09 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at