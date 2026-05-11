NIKKON verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NIKKON lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 51,24 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 68,49 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,93 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 152,85 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte NIKKON 133,99 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,86 Prozent auf 269,86 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 247,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at