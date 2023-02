Nikola-Aktie dennoch im Plus: Tesla-Rivale Nikola schreibt weiter rote Zahlen

Der Elektroautobauer und Tesla-Konkurrent Nikola hat Anlegern am Donnerstag US-vorbörslich die Bücher zum vierten Quartal 2022 sowie zum gesamten Fiskaljahr 2022 geöffnet.

Der E-Autobauer und Tesla -Rivale Nikola hat im vierten Quartal 2022 erneut einen Verlust in Höhe von 0,37 US-Dollar je Aktie hinnehmen müssen. Im Vorjahrjahresquartal hatte der Verlust je Aktie 0,23 US-Dollar betragen. Analysten waren im Vorfeld von einem Minus bei 0,432 US-Dollar je Aktie ausgegangen.Der Umsatz belief sich im vierten Quartal 2022 auf 6,563 Millionen US-Dollar, nachdem es im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor noch keine Erlöse zu verzeichnen gab. Die Analystenschätzungen beliefen sich hier auf Erlöse in Höhe von 32 Millionen US-Dollar.

Auch das Gesamtjahr 2022 schloss das E-Autounternehmen mit einem Verlust in Höhe von 1,11 US-Dollar je Aktie ab. Im Vorjahr hatte Nikola hier ein Minus von 0,79 US-Dollar je Anteilsschein verzeichnet. Analysten waren davon ausgegangen, dass sich der Verlust auf 1,27 US-Dollar je Aktie ausweiten würde.

Die Erlöse für das Fiskaljahr 2022 beliefen sich auf 50,825 Millionen US-Dollar. Da im Vorjahr noch kein Umsatz generiert wurde, fehlt hier ein Vergleichswert. Die Prognosen hatten einen Gesamtumsatz in Höhe von 75,94 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.

So reagiert die Nikola-Aktie

Im NASDAQ-Handel verzeichnet die Nikola-Aktie zeitweise einen Gewinn von 1,33 Prozent auf 2,3611 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at