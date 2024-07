Nikola-Aktie legt deutlich zu: Börsenverbleib an der NASDAQ durch Reverse Split erfolgreich gesichert

• Nikola-Aktie erfüllt NASDAQ-Notierungsanforderungen wieder• Reverse-Aktiensplit sorgt für optisch höheren Aktienpreis• Operative Schwierigkeiten bleiben

Wie der Tesla-Konkurrent Nikola im Rahmen eines SEC-Filings bekannt gab, habe man am 10. Juli eine schriftliche Mitteilung (die "Compliance-Mitteilung") vom Börsenbetreiber Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq") erhalten. Im Rahmen des Schreibens sei dem Elektroautobauer mitgeteilt worden, dass man "die Einhaltung der Nasdaq Listing Rule 5450(a) wiedererlangt hat, wonach am Nasdaq Global Select Market notierte Unternehmen einen Mindestgebotspreis von 1,00 US-Dollar pro Aktie einhalten müssen".

Nikola sichert Börsenverbleib durch Reverse Aktiensplit

Damit hat sich die Kapitalmaßnahme, die Nikola im April angekündigt und im Juni durchgeführt hatte, als erfolgreich erwiesen. Das Unternehmen hatte im Rahmen eines Reverse-Aktiensplits im Verhältnis 30:1 jeweils 30 Aktien auf eine Aktie verschmolzen und damit den Wert einer einzelnen Aktie optisch deutlich gesteigert. "Der Hauptzweck des umgekehrten Aktiensplits besteht darin, den Handelspreis unserer Stammaktien pro Aktie zu erhöhen, um die Notierung unserer Stammaktien am Nasdaq Global Select Market aufrechtzuerhalten und ein Delisting unserer Stammaktien von der Nasdaq aufgrund der Mindestpreisanforderung zu vermeiden", hatte Chairman Steven Shindler in einer Proxy-Mitteilung an die SEC im April kommuniziert.

Nikola-Geschäft bleibt weiter schwierig

Auch wenn die Nikola-Aktie damit auf optischer Basis inzwischen deutlich mehr kostet als der von der NASDAQ als Mindestpreis geforderte Dollar, hat sich an den Schwierigkeiten wenig geändert, denen sich Nikola im operativen Geschäft gegenübersieht, wie auch ein Blick in die jüngste Quartalsbilanz offenbart. Zwar konnte das EV-Unternehmen seinen Verlust im ersten Jahresviertel im Vorjahresvergleich reduzieren, dennoch zeigten sich Anleger mehrheitlich enttäuscht: Sowohl auf Ergebnis- als auch auf Umsatzseite hatten sie auf bessere Zahlen gehofft.

Dass die Nikola-Aktie, die in diesem Jahr bereits rund 62 Prozent an Wert verloren hat, in der vergangenen Woche kräftig zulegen konnte, war aber unerwartet positiven Neuigkeiten von Unternehmensseite zu verdanken: Die jüngsten Auslieferungszahlen lagen über den Markterwartungen, im ersten Halbjahr 2024 hat Nikola 112 Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lastwagen im Großhandel verkauft. "Wir haben unsere Dynamik im Jahr 2024 mit soliden Großhandelszahlen, neuen Kunden wie Walmart Canada und Stammkunden wie 4GEN und IMC beibehalten, die Fahrzeuge über unser Händlernetzwerk kaufen", sagte Nikola-CEO Steve Girsky. "Wir sind fest auf dem Feld und sichern weiterhin unseren First-Mover-Vorteil bei emissionsfreien Lkw der Klasse 8 in Nordamerika sowie mit unseren HYLA-Wasserstoffbetankungslösungen."

Die Nachricht, dass Nikola seinen Börsenverbleib vorerst gesichert hat, sorgte für eine Fortsetzung der jüngsten Aktienrally: Die Nikola-Aktie legte am Donnerstag an der NASDAQ um 5,16 Prozent auf 9,99 US-Dollar zu. Vorbörslich ist am Freitag dann ein kleiner Zuschlag von 0,10 Prozent auf 10,00 US-Dollar zu sehen.



Redaktion finanzen.at