Nikola Is Slashing Expenses to Boost Profitability

Fool.com contributor Parkev Tatevosian highlights the steps Nikola (NASDAQ: NKLA) is taking to shore up its balance sheet and income statement as its cash balance has gotten too small for comfort. *Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 7, 2023. The video was published on Aug. 9, 2023.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel