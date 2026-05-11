NIKON präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NIKON lud am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat NIKON mit einem Umsatz von insgesamt 1,23 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,35 Prozent verringert.

NIKON hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,740 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,120 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 4,69 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 4,49 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at