Nikon veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nikon hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nikon -0,250 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 193,26 Milliarden JPY, gegenüber 202,61 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,62 Prozent präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 261,570 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 17,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 5,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 677,16 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 715,29 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at